هيفا وهبي تتصدر المشهد من جديد

Jul 14, 2020
استطاعت النجمة اللبنانية هيفا وهبي أن تتصدر المشهد من جديد بعدما اجتاح هاشتاغ #العدالة_لهيفاء_وهبي المنصات الاجتماعية متصدراً المرتبة الأولى في مصر وذلك على خلفية ظهورها مع الاعلامي عمرو أديب ضمن برنامج “الحكاية” متحدثة لأول مرة عن أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، حيث طالبت هيفا بالعدالة لأنها تملك حقًا وتطالب به بقوة القانون المصري، وهي على ثقة تامة بأن من يطلب حقه بالقانون هو إنسان فائز حتى لو الموضوع أخذ وقتاً طويلاً وأنها على يقين وثقة تامة اننها قدمت أوراقها في المكان الصح.
هيفا كانت قد اتهمت “وزيري” بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
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