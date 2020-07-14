ماجد المهندس… عشرة على عشرة

Jul 14, 2020 حققت أغنية “مو ضروري” للنجم ماجد المهندس أكثر من 10 ملايين مشاهدة في عشرة أيام. الأغنية كلمات رامي العبودي، الحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد. أداها المهندس بإحساسه المرهف وبصوته العذب ويقول مطلعها: “انتـه عندي مو ضروري/يعنـي ميهـم لو غبــت/انته لوعمري وحيـاتـي/جان بعـدك ماعشـت”. جمهور البرنس يحتفل منذ اليوم الأول على اطلاق الأغنية، ويصفه بالرقم الصعب خاصة ان العمل يحقق يومياً مليون مشاهدة ليصل الى اليوم العاشر ويحقق 10 ملايين مشاهدة.







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