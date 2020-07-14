انتشال جثة نايا ريفيرا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا رغم فقدان الأمل في الأيام السابقة بفرص انتشال جثة عن نجاحها في العثور عليها.

وقال قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، في مؤتمر صحافي على ضفة بحيرة بيرو قرب لوس أنجلس: "نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا". وجرى انتشال الجثة في وقت سابق الاثنين.

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنّها تعتقد أنّ ريفيرا (33 عاماً)، التي اختفت منذ يوم الأربعاء، غرقت بعدما استأجرت زورقاً على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلس مع ابنها جوزي (أربع سنوات)، الذي عثر عليه سالماً.

وأشار قائد الشرطة إلى أنّ السلطات لا تشتبه في قوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفاً أنّ الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء تشريح والتعرف على الهوية رسمياً عبر سجلات الأسنان.