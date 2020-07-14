القبض على المتحرشين بهنا الزاهد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها الخاص على انستغرام نص يؤكد القبض على المتحرشين بها وذلك بعد أيام من توثيقها لواقعة التحرش بالفيديو.

وكتبت هنا الزاهد : "استجابة سريعة من وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم". وأضافت: "الحمد لله رب العالمين، شكرا وزارة الداخلية، شكرا الشرطة المصرية".

وكانت الزاهد أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد استخدامها هاتفها لتوثيق اللحظة في محاولة منها لنشر وجوه المتحرشين بها.

ووجهت هنا الزاهد رسالة للفتيات، وشجعتهم على استخدام هاتفهم لتصوير كل من يحاول التعدي عليهم أو التحرش بهم، وقالت هنا الزهد في فيديو نشرته في خاصية الستوري في حسابها الشخصي على موقع إنستغرام: "دول ناس كانوا بيحاولوا يكسروا عليا وبيتحرشوا بالكلام، وأنا كان ممكن أعمل حادثة عادي، وأل ما طلعت موبايلي علشان أصورهم جريو زي الفيران".

ووجهت هنا الزاهد رسالة للفتيات، وطالبتهم بمواجهة التحرش واستخدام هاتفهم لتصوير كل من يحاول التحرش بهم قائلة: "أنا عايزة أقول لكل بنت امسكي موبايلك وصوري أي حد يحاول يتحرش بيكي هيجري، وهاتي حقك، وحقك هيتجاب دلوقتي عادي، وماتسكتيش".