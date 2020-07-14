يوسف إسماعيل مدير بنك فاسد فى "اليوبيل البمبى" على المسرح القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان القدير يوسف إسماعيل في بطولة مسرحية " اليوبيل البمبي " المأخوذة عن مسرحية لأنطون تشيخوف تحمل نفس الاسم بدون كلمة " البمبي " والعرض من إخراج محمد عمر ويشارك في العمل الفنانين مفيد عاشور وأمل رزق وسميحة عبد الهادي.
يقدم الفنان يوسف إسماعيل خلال العمل دور رئيس بنك فاسد ويقدمه بشكل كوميدي حيث يقوم بمساعدة نائبه بمحاولة ايصال صورة كاذبة أمام مجلس الادارة في البنك، ومحاولة خداعهم بقولهما إنّ البنك اليوم يضاهي المؤسسات العالمية، لكن ظهور زوجة مدير البنك “سكوت” وامرأة عجوز يفسد عليه حفلته.
المسرحية تقدم ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة "اضحك.. فكر.. اعرف"، وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى، وستعرض أون لاين على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة .
يذكر ان الفنان يوسف إسماعيل تولي من قبل إدارة المسرح القومي وحقق نجاحا كبيرا في فترة إدارته بتقديم عدد من العروض الناجحة وأهمها مسرحية " ليلة من ألف ليلة " للنجم يحيي الفخراني ، كما يتولى حاليا رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري الذي مفترضا انطلاق دورته المقبلة والتي تحمل رقم 13 خلال شهر أكتوبر .
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