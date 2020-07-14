شكرا لقرائتكم خبر عن مايا نصرى تعيش حالة نشاط سينمائى بفيلمين .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة مايا نصرى حاليا حالة من النشاط الفني حيث إنتهت من تصوير فيلمين الأول "زنزانة 7" من بطولة كل من أحمد زاهر، ‏نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، عبير صبرى، ‏إيهاب فهمى، منه فضالى، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد ‏العزيز، إيمى إسلام وآخرين، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام ‏نشأت .‏ كما انتهت من تصوير فيلم "ريما" التى تشارك فى بطولته مع مجموعة من الممثلين





ويجسد نضال الشافعى أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

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الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏









وانتهت مايا نصري أيضا من تصوير فيلم "ريما" التى تشارك فى بطولته مع مجموعة من الممثلين منهم فراس سعيد ومحمد ثروت وإيهاب فهمى، حيث تجسد ضمن أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تدخل فى صراعات عديدة ضمن أحداث العمل وتتبنى طفلة تدعى "ريما" فى منزلها لعدم قدرتها على الإنجاب والتى تجسدها الطفلة ريم عبد القادر التى شاركت فى مسلسل "قمر هادى" فى موسم رمضان قبل الماضى مع الفنان هانى سلامة، ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.