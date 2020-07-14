معلومات عن سميرة محسن في عيد ميلادها.. سبب شهرة أحمد عز وتعلمت "مبدأ" من شادية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تحتفل الفنانة سميرة محسن، اليوم الثلاثاء، ١٤ يوليو بعيد ميلادها، فهي صاحبة رحلة طويلة من العمل الدرامي وتدريس فنون التمثيل.

ونرصد لكم معلومات عن سميرة محسن، في التقرير التالي :

_ هي سميرة محسن المصيلحي، وولدت في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 14 يوليو 1945، وتخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

_ بدأت مشوارها الفني عام 1969، إذ رشحها المخرج حسين كمال للمشاركة في فيلم "شيء من الخوف"، عن قصة الكاتب الكبير ثروت أباظة، بعدما شاهد أداءها التمثيلي في مسرحية "خيال الظل"، مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، وعزت العلايلي، وتوفيق الدقن.

_ قالت في تصريحات تلفزيونية، إنها كانت محددة قبل زواجها أن تكون الأم والأب لأولادها، وأن تكون منتهى الحنية كأم ومنتهى القسوة كأب.

_ تزوجت الأديب والكاتب نجيب سرور، وأنجبت منه ولدين، وابعدتهما عن الوسط الفني.

_ ترأست قسم الإخراج والتمثيل في المعهد العالي للسينما، وتتلمذ على يديها العديد من كبار الفنانين والفنانات في الوطن العربي.

_ أطلقت الفنانة سميحة أيوب، عليها لقب "خليفتها في المسرح"، بعد مشاهدتها لها في عرض "خيال الظل".

_ قالت في تصريحات تلفزيونية، إنها تولت بطولة مسلسل "ميرامار" بعد ترشيح المخرج إبراهيم عبد الجليل لها، تزامنًا مع قيام الفنانة شادية ببطولة نفس القصة ولكن في السينما.

_ سافرت فى بعثة لموسكو لدراسة المسرح، ومع مرور سنوات البعثة، تحقق ما كان يخشاه المخرج حسين كمال، والذى كان يرغب فى عدم سفرها، حيث ظلت لمدة عامين كاملين بعيدة عن السينما، لكنها لم تقضِ هذين العامين في حالة من الخمول، بل بدأت في تطبيق ما درسته في موسكو حينما ألفت فيلم "المرأة والقانون" وفيلم "إلا أمي"، ومسلسل "أيام العمر"، وذلك بجانب تدريسها في معهد الفنون المسرحية.

_ قالت في أحد البرامج التلفزيونية، إنها كانت سبباً في شُهرة الفنان أحمد عز وخالد سليم والفنانة داليا البحيري، من خلال تقديمهم في فيلم "سنة أولى نصب"، وأنها قامت بتقديم الفنان خالد النبوي حينما كان في العام الثاني في معهد فنون مسرحية، لزوج اختها المخرج محمد عبد العزيز.

_ روت موقفا، بأنها تعد إحدى طالبات المخرج جلال الشرقاوي، وأثناء تدريسه لها، تأخرت على إحدى محاضراته خمس دقائق فقط، وذهبت إليه بملابس دورها دورها في فيلم "شئ من الخوف" بعدما تركت موقع التصوير مسرعة، ولكنه أبى أن يدخلها المحاضرة، مؤكدًا أنه لابد من احترام مواعيد المحاضرات، وكان يقوم بتحفيظنا المسرحية كاملة بأدوار رجالها ونسائها حتى نتقنها ونستطيع القيام بجميع الأدوار، وبالرغم من أنه يبدو قاسيًا أمام طلابه، إلا أن بداخله عطف وإنسانية، فهو أعطى لطلابه الكثير والكثير من معلومات فنية وقيم إنسانية.

_ من أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت فيها كممثلة: "3 وجوه للحب، الشوارع الخلفية، المرأة والقانون، لست قاتلا، ضربة معلم، حقد امرأة، استغاثة من العالم الآخر"، وغيرها الكثير، وأخرجت العديد من المسرحيات، وأنتجت عددًا من الأفلام السينمائية مثل: "سنة أولى نصب" ، "ملاكي إسكندرية" ،"غرفة 707".

_ خاضت تجربة التأليف، بعدة أعمال منها: "كل بيت حكاية، حارة برجوان، العروسة والزائرة، الست أصيلة وسوق الزلط".

_ قالت في تصريحات تلفزيونية: "أخدت من الفنانة شادية مبدأ، أن الكبير ياخد بإيد الصغير، وطلبت وضع صورتي معها على غلاف إحدى المجلات".

_ قالت في أحد البرامج التلفزيونية : "وقفت وراء إلهام شاهين وأحمد حلمي والسقا وحسن الرداد، لغاية ما طلعوا، ودي مهمة مش أي حد يقدر يعملها".

_ أوضحت في تصريحات تلفزيونية :" علاقتي بالفنانة سميحة أيوب قوية جدا، وكانت بتديني ملابس أصور بيها، وكنت محظوظة بيها".

_ روت :"درسلي أعظم الأساتذة، منهم كرم مطاوع وجلال الشرقاوي، واستفدت الكثير منهم في التمثيل، والأفلام تعيش أكثر من المسلسلات".​