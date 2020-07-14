هيدي كرم تكشف عن رأيها في النجمين العالميين توم كروز وراسيل كرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
أعربت الفنانة هيدي كرم، عن رأيها في النجمين العالميين توم كروز وراسيل كرو.
ونشرت هيدي، صورة لهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "توم كروز ٥٨، راسيل كرو ٥٦.. الاتنين موهبة عظيمة".
وأضافت: "راسيل كرو، ممثل موهوب حتى النخاع، وتوم كروز ذكي ذكاء شديد.. ساعات الذكاء والاجتهاد والإصرار والشغف بيبقوا في نفس أهمية الموهبة، وبيوصلوك لحتة أبعد من ما كنت تتخيل".
يذكر أن، الفنانة هيدي كرم، تعاقدت مؤخرا مع شركة سينرجي على مسلسل "لؤلؤ"، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام.
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