تراند اليوم : العثور على جثمان الفنانة «نايا ريفيرا»

بعد أيام من مواصلة البحث من قبل السباحين والغواصين، أفادت وسائل اعلام عالمية انه تم العثور على جثة النجمة الأميركية نايا ريفيرا في بحيرة كاليفورنيا، وذلك بعد ايام على البحث عن جثتها.

وكانت إستأجرت الراحلة قارباً مؤخرا برفقة طفلها البالغ من العمر أربعة أعوام للقيام برحلة في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا، ومن ثم أعلنت السلطات في الولايات المتحدة فقدانها، وذكرت شبكة "سي بي اس" لوس أنجلوس، أنه تم العثور على الطفل في وقت لاحق، من دون أن يصاب بأذى، وكان بمفرده في القارب، وقال للمحققين حينها ان والدته لم تعد بعدما ذهبت للسباحة.