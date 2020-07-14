تراند اليوم : ردا على مقولة السيسي .. فنان مصري شهير: رأيي إن مفيش بلد هتبقى " قد الدنيا "

استعان فنان مصري شهير بمقولة مشهورة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي توعد فيها أن يجعل مصر "قد الدنيا".

و أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء الرئيس المصري في إدارة كافة الملفات في بلاده .

وقال الحلفاوي في تغريدة عبر تويتر: رأيي إن ما فيش بلد ممكن تبقى قد الدنيا.. ولكن هذا الرجل بروح لا تعرف اليأس وبطاقة لا تعترف بحدود وبإصرار لا يكل ولا يمل يسعى لجعلها كذلك. هذا السعي الدائم نحو المستحيل يكفي لأن ندعو الله أن يحميه ويوفقه.

