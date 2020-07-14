تراند اليوم : سجن بطل مسلسل «حريم السلطان» 13 عامًا والسبب صادم



أصدرت محكمة تركية حكمًا بحبس الفنان التركي أوزان جوفين، 13 عامًا وستة أشه ر بتهمة الاعتداء على حبيبته دينيز بولوتسوز.

البداية كانت حين رفعت دينيز دعوى على أوزان بتهمة محاولة قتلها ليرد هو عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وينشر صوراً له تظهر آثار ضرب دنيز له عندما كبرت القضية وتوسعت لتصبح قضية اجتماعية.

وصدر حكم بالسجن على أوزان لمدة 13 عاماً وستة أشهر بعدما تأكد أنه هو المتسبب في حادثة الضرب لدينيز اضافة الى تهمة الإهانة وحجز حرية حبيبته الشخصية والضرب المتعمد، وتم النظر في الجروح البسيطة التي سببتها دنيز لاوزان.

يذكر ان أوزان عرف في مسلسل "حريم السلطان" ويشارك في بطولة مسلسل "بابل" حاليا.



