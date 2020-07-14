تراند اليوم : عشاق "أميتاب باتشان" يصلون من أجل شفائه وعائلته من كورونا

أقام عشاق أميتاب باتشان، أسطورة السينما الهندية، الصلوات يوم الاثنين من أجل شفائه هو وأفراد عائلته الحافلة بنجوم السينما بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات في البلاد إلى مستوى قياسي جديد.

ولا يزال باتشان (77 عامًا) وابنه أبهيشيك في المستشفى في مومباي في حين تخضع زوجة ابنه الممثلة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي باتشان وحفيدته البالغة من العمر ثمانية أعوام للحجر الصحي المنزلي، بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس كورونا الذي ينتشر في الهند بسرعة أكبر بعد تخفيف العزل العام في نهاية مايو أيار من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

وقالت وكالة "رويترز"، إن المعجبين بباتشان أقاموا شعائر هندوسية خاصة في المعابد في مختلف أنحاء الهند من أجل شفاء الممثل الذي حاز أعجاب الجماهير واحترامها على مدى عشرات السنين.

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وقال فيجاي باتوديا عضو رابطة معجبي أميتاب باتشان لرويترز في معبد بمدينة كلكتا الشرقية ”يبدو أن من مرض ليس أميتاب باتشان وحده بل جيل كامل“.

وامتنعت متحدثة باسم مستشفى نانافاتي الذي دخله باتشان وابنه عن التعليق وقالت إن الأسرة ستصدر بيانات. وكان مسؤولون بقطاع الصحة قالوا يوم الأحد إن حالتهما مستقرة.

وتجاوزت حالات الإصابة بكوفيد-19 مستوى 878 ألف حالة بعد رصد 28701 حالة جديدة يوم الاثنين رغم فرض الإغلاق من جديد على مناطق في البلاد. وبلغ عدد الوفيات في الهند 23174 حالة.