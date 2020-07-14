تراند اليوم : بعد تصويرهم بهاتفها.. القبض على المتحرشين بالممثلة "هنا الزاهد"

أعلنت الممثلة هنا الزاهد، أن وزارة الداخلية المصرية ألقت القبض المتحرشين بها الذين قامت بتصويرهم أثناء قيادتها السيارة قبل أيام.

وكتبت هنا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "الحمد لله رب العالمين. شكرا وزارة الداخلية. شكرا الشرطة المصرية".

وكانت الزاهد وهي زوجة الممثل أحمد فهمي نشرت قبل أيام مقطع فيديو لسيارة ربع نقل كانت تحمل مجموعة من الأشخاص قالت إنهم تحرشوا بها.

وأضافت في مداخلة تليفزيونية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنها تتعرض لمثل هذه المضايقات دومًا، وفي كل مرة كانت تخاف وتجري بسيارتها بعيدًا.

Advertisements

واستدركت قائلة: "لكن المرة دي الناس زودوها لدرجة وحشة جدًا، خوفوني، كانت الساعة 9 ونص بالليل يعني بدري مش متأخر ووسط الناس كلها وعمالين يزنقوا عليا وبيجروا ورايا وسامعة كلام وهما عارفين إننا ممثلة.. كنت خايفة في الأول لقيتهم جريوا ورايا بالعربية".

وتابعت: "رجالة كتير وصوتهم عالي.. يا إما همسك الموبايل عشان أصورهم يا إما هيوقفوني عشان ياخدوا الموبايل.. قعدت 5 دقايق تقريبا كلها مرعوبة طلعت الموبايل لقيتهم جريوا وخبوا وشهم".

وأشارت إلى أن الشرطة تواصلت مع زوجها الفنان أحمد فهمي، ووجهت لها العديد من الأسئلة لكي يتمكنوا من ضبطهم، لافتة إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن هذه السيارة والأشخاص الذين تواجدوا بها.