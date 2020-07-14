فاطمة ناعوت لـ لطفي لبيب: هذا الرجل الجميل من أطيب البشر وأكثرهم عذوبة

نشرت الشاعرة فاطمة ناعوت بعض الصور للفنان القدير لطفي لبيب، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجهت فاطمة ناعوت رسالة للطفي لبيب، قائلة: هذا الرجل الجميل من أطيب البشر وأكثرهم عذوبة وحبًّا Advertisements وإبهاجًا ونشرًا للطاقة الإيجابية لمن حوله .. ندعو له بالشفاء التام والعاجل ليعود لبناته الثلاث ولأصدقائه ولجمهوره العريض بكامل حضوره البهي الجميل .. نحبك يا لطفي لبيب وندعو لك بقدر ما أبهجت قلوبنا وننتظرك .. يا رب استجب لدعائنا أنت الرحمن الرحيم. وإبهاجًا ونشرًا للطاقة الإيجابية لمن حوله .. ندعو له بالشفاء التام والعاجل ليعود لبناته الثلاث ولأصدقائه ولجمهوره العريض بكامل حضوره البهي الجميل .. نحبك يا لطفي لبيب وندعو لك بقدر ما أبهجت قلوبنا وننتظرك .. يا رب استجب لدعائنا أنت الرحمن الرحيم. يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل رجالة البيت، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أيتن عامر، شريف الصعيدي، نهى صالح، بلبل، شيري مجدي، تامر فؤاد، رحاب حسين، أشرف بوزيشن، هنا زهران، جيفارا حسام الدين، سليمان عيد.

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