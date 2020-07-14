كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيهاب فهمي يكشف كواليس شخصية أبو مصعب في "الاختيار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم إيهاب فهمي أن الممثل دائما ما يسعي للأدوار المركبة وغير المألوفة ، لأن جمال فن التمثيل هو تجسيد ما هو غير معتاد.

وخلال لقاءه مع برنامج It's show time قال أنه عندما قرأ شخصية أبو مصعب مع المخرج بيتر ميمي أول شئ انتابني هو بأن هذا الشخص لابد أن هادئ وكلامه مقنع وأن يكون لديه نوع من أنواع الصفاء.

وتابع قوله بأنه استمتع بشخصيه أبو مصعب لأن المسلسل يعد نقطة فارقة في تاريخ الدراما المصرية .

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وأردف عن رد فعل ابنه الذي يبلغ الثامنه من عمره عن استشهاد أحمد المنسي بأنه كان يتقلب في الرمال وكأنه ينتقم للمنسي ، وأوضح أن ذلك يرد نجاح الذي حققه المسلسل وونجاحه في توصيل الرسالة للجمهور.

"الاختيار"، تدور أحداثه عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.