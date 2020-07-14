تراند اليوم : العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة بعد أيام من اختفائها الغامض

أعلن، أمس وفاة النجمة الأمريكية نايا ريفيرا، غرقا بعد أيام من البحث عنها عقب اختفائها في إحدى بحيرات ولاية كاليفورنيا.

وأكدت تقارير شرطة مقاطعة فنتورا العثور على جثمان النجمة الأمريكية بعد 5 أيام من فقدانها، وأعلن رسميا وفاتها عن عمر يناهز 33 عاما.

وبدأت الواقعة باستئجار نايا وابنها لقارب في بحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضي، وعثر بعدها على ابنها بمفرده على القارب.

يذكر أن نايا ريفيرا اشتهرت بدورها في مسلسل “glee” كما قدمت عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية خلال مسيرتها، وقدمت ألبوما غنائيا وحيدا.