تراند اليوم : رسائل تهديد لمشاهير وشخصيات عامة من هاتف الفنان منير مكرم

فوجئ عدد من الفنانين وشخصيات عامة، برسائل تهديد من هاتف الفنان منير مكرم، لكنهم علموا بعد ذلك أن هاتف الفنان تمت سرقته وهناك لصا مجهولا سرقه وانتحل صفته، مستخدما هاتفه المحمول.

وحرر الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، محضرا بقسم شرطة الجيزة، لإثبات السرقة، كما حرر محضرا بواقعة سرقة حساباته في مباحث الإنترنت، خاصة بعدما استخدم اللص هاتفه في الدخول على حساباته على فيس بوك، وحصل على أرقام خاصة لعدد من مشاهير المجتمع المصري من بينهم فنانين ورياضيين ورجال دولة.

لم يكتف اللص بالحصول على حسابات الفنان وهاتفه المحمول لكنه شرع في إرسال رسائل التهديد إلى عدد من الفنانين والشخصيات العامة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لتتبع المتهم لإلقاء القبض عليه.

وكانت مباحث الإنترنت قد ضبطت أدمن جديد لمجموعات تسريب امتحانات الثانوية العامة، في وقت سابق، بعد إنشاء مجموعات عبر “واتس آب” استغل خلالها هاتف شقيقته.

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جاء ذلك بعدما رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المسئول عن مجموعة تحت مسمى “تسريب ثانوية عامة علمى” عبر تطبيق “واتس آب”، نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي “الفيزياء – التاريخ” أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات، أن المجموعة المُشار إليها تدار من خلال حساب منشأ على ذات التطبيق باستخدام هاتف خاص بطالبة، مقيمة بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقها واتضح أنه طالب.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، وباستهداف وضبط المتهم المُشار إليه بمحل إقامته.