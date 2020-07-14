فن ومشاهير

تعرف على تكاليف حفل زفاف نجل ديفيد بيكهام.. صور جديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

رنا صلاح الدين - احتفلت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، بخطوبة ابنها الأكبر بروكلين على صديقته الممثلة نيكولا بيلتز فى كوتسوولدز.

2c5ebe3e0a.jpgخطوبة بروكلين بيكهام

فيكتوريا نشرت مجمعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للخطوبة والتي تظهر بروكلين وهو يحتضن جده وجدته.

1a4899eafe.jpgخطوبة بروكلين بيكهام

بروكلين ظهر مع خطيبته برفقة والدي فيكتوريا جاكي وتوني آدامز كما تظهر في صورة أخرى مع ساندرا والدة ديفيد بيكهام وعلقت فيكتوريا على الصور قائلة: "الكثير من الحب إن الاحتفال مع العائلة هو كل شىء".

10d180dee3.jpgخطوبة بروكلين بيكهام

Advertisements

العروس شاركت صورا أخرى أيضا وتوجهت بالشكر لفيكتوريا بيكهام على التقاط الصور لها حيث قالت: "لقد كان يوما جميلا شكرا لفيكتوريا على الصور الرائعة".

cf46d16dd5.jpgخطوبة بروكلين بيكهام

بروكلين ونيكولا كانا قد أعلنا عن خطبتهما السبت الماضي على إنستجرام وهو ما أدى إلى سلسلة من رسائل التهنئة.

83af7eac74.jpgخطوبة بروكلين بيكهام

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن الزفاف قد رصد له ميزانية تقدر بـ 4 ملايين جنية إسترليني حيث يقال إن والد نيكولا الملياردير نيلسون بيتلز 78 عاما سيتشارك مع أسرة بيكهام في دفع التكاليف.

563f51eec9.jpgخطوبة بروكلين بيكهام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تكاليف حفل زفاف نجل ديفيد بيكهام.. صور جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا