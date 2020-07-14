تعرف على تكاليف حفل زفاف نجل ديفيد بيكهام.. صور جديدة

رنا صلاح الدين - احتفلت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، بخطوبة ابنها الأكبر بروكلين على صديقته الممثلة نيكولا بيلتز فى كوتسوولدز.

خطوبة بروكلين بيكهام

فيكتوريا نشرت مجمعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للخطوبة والتي تظهر بروكلين وهو يحتضن جده وجدته.

خطوبة بروكلين بيكهام

بروكلين ظهر مع خطيبته برفقة والدي فيكتوريا جاكي وتوني آدامز كما تظهر في صورة أخرى مع ساندرا والدة ديفيد بيكهام وعلقت فيكتوريا على الصور قائلة: "الكثير من الحب إن الاحتفال مع العائلة هو كل شىء".

خطوبة بروكلين بيكهام

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العروس شاركت صورا أخرى أيضا وتوجهت بالشكر لفيكتوريا بيكهام على التقاط الصور لها حيث قالت: "لقد كان يوما جميلا شكرا لفيكتوريا على الصور الرائعة".

خطوبة بروكلين بيكهام

بروكلين ونيكولا كانا قد أعلنا عن خطبتهما السبت الماضي على إنستجرام وهو ما أدى إلى سلسلة من رسائل التهنئة.

خطوبة بروكلين بيكهام

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن الزفاف قد رصد له ميزانية تقدر بـ 4 ملايين جنية إسترليني حيث يقال إن والد نيكولا الملياردير نيلسون بيتلز 78 عاما سيتشارك مع أسرة بيكهام في دفع التكاليف.

خطوبة بروكلين بيكهام