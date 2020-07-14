أحدث تطورات قضية رونالدينيو بعد خروجه من السجن.. صور

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رنا صلاح الدين - تقدم النجم البرازيلي رونالدينيو، أسطورة كرة القدم في بلاده والعالم، بطلب إلى السلطات القضائية في باراجواي، لرفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه، بسبب قضية تزوير جواز سفره، للعودة إلى بلاده.
رونالدينيو
صحيفة "Globo Esporte" البرازيلية، أشارت إلى أن رونالدينيو حاول التصالح مع الشرطة والقضاء، ودفع مبلغ إضافي كتعويض من أجل الخروج من إقامته الجبرية، لكن السلطات في باراجواي رفضت طلبه.
رونالدينيو
شرطة باراجواي كانت قد اعتقلت النجم البرازيلي رونالدينيو البالغ من العمر 40 عاما، مع شقيقه روبرت أسيس دي مورا، وذلك مطلع شهر مارس الماضي، بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.
رونالدينيو
النجم السابق لمنتخب "السيليساو" البرازيلي، المتوج بلقب بطل كأس العالم 2002، كان قد غادر السجن ولكن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في أسونسيو عاصمة باراجواي، بعدما قضى 32 يوما في السجن.
رونالدينيو
رونالدينيو نجم برشلونة وميلان السابق، ينتظر حاليا حكم المحكمة، الذي من المتوقع أن يصدر بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 1.3 مليون جنيه إسترليني.
رونالدينيو
رونالدينيو
رونالدينيو
رونالدينيو
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