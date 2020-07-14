ماذا قال والد إيرلينج هالاند بعد طرد ابنه من ملهى ليلي؟

رنا صلاح الدين - رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني، التعليق على مقطع فيديو يظهر فيه مهاجمه النرويجي، إيرلينج هالاند، وهو يطرد من ملهى ليلي في مسقط رأسه، على الرغم من أن والد اللاعب علق على الحادثة برسالة وجهها لابنه.

والد إيرلينج هالاند

مهاجم بوروسيا دورتموند، البالغ من العمر 19 عاما، كان قد تعرض لموقف محرج أثناء قضاء عطلته الصيفية في بلاده، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله هالاند في حالة عدم اتزان أثناء دفعه خارج الملهى، دون الكشف عن الأسباب.

إيرلينج هالاند

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ألف إنج هالاند، والد اللاعب، ولاعب ليدز يونايتد الأسبق، علق على الواقعة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها: "عد إلى العمل، فالحياة الليلية بالمدينة الكبيرة ليست لك".

إيرلينج هالاند

هالاند يعد حاليا من أبرز المهاجمين في العالم، حيث سجل في الموسم المنتهي 44 هدفا في كافة المسابقات، علما بأنه خاض النصف الأول من الموسم المنقضي مع سالزبورغ النمساوي، قبل أن ينتقل في يناير الماضي إلى بوروسيا دورتموند، ويسجل 13 هدفا في البوندسليجا.