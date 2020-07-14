أغنية “تنتخي بي”.. جديد الفنان خالد عبد الرحمن

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان السعودي خالد عبد الرحمن أغنية جديدة بعنوان “تنتخي بي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الأغنية كلمات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ألحان ناصر الصالح، توزيع مدحت خميس، إيقاعات هاني الدوسري ومكساج جاسم محمد.
وجاء طرح الأغنية عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب” وحققت ما يقارب الـ100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
كلمات الأغنية:
تنتخي بي وانا قدامها منهزم
ماهو ضعف البلا في قوة عيونها
قالت آه وتحرك فارسٍ ما انهزم
واحتشد جيش عاشقها ومجنونها
صرت للي يفكر في زعلها خصم
تبشر بعزها ماخابت ظنونها
لاجلها والله اني لاقف لكل هم
وان تبسم ثغرها صرت ممنونها
كل شيٍ مهم الا رضاها اهم
فرحي افراحها وشجوني شجونها
ماتطيب الحياه الا وهي تبتسم
تزهر الروح لامن هلت مزونها
مالعمري بلا بسمة شفاها طعم
وما لقلبي فخر لو ماوقف دونها
انتصر لاجلها لو كنت انا منهزم
دام مافيه سحر اقوى من عيونها
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