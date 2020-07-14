شاهدوا جمال ملامح منى واصف في مرحلة شبابها

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة السورية القديرة منى واصف. وظهرت فيها بملامح جميلة وشعر مجعد مائل بلونه إلى الأشقر. وتلقت الصورة الكثير من التلعيقات التي أثنت بمعظمها على أداء الفنانة وحضورها البارز.

واشار العديد من المتابعين إلى أنها ما زالت تحافظ على الملامح الجميلة رغم التقدم في العمر حيث تبلغ الـ75 عاماً. ويذكر أن الممثلة ولدت في العام 1942 باسم منى جلميران مصطفى واصف وهي الشقيقة الكبرىللفنانتين هيفاء وغادة واصف.

عملت في بداياتها عارضة أزياء وكانت مسرحية “العطر الأخضر” أول تجربة تمثيلية لها بعد انضمامها إلى مسرح القوات المسلحة في العام 1960. وفي العام التالي شاركت في عمل تلفزيوني عنوانه “ميلاد ظل” كما أصبحت عضواً في فرقة أمية التابعة لوزارة الثقافة.

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وبعد سنوات التحقت بفرقة الفنون الدرامية التابعة لوزارة الإعلام السورية وتألقت في مسلسل “أسود وأبيض” وأصبحت عضواً في نقابة الفنانين السوريين في العام 1968. وبلغت ذورة شهرتها في ذلك الوقت من خلال أدائها دور الملكة جليلة في مسلسل “الزير سالم” في العام 1971.

ويذكر أنها تزوجت في العام 1963 المخرج الراحل محمد شاهين الذي توفي في العام 2004 ولها منه ابنها الوحيد عمار.