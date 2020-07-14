بعد البحث عنها لأيام في البحيرة كشف مصير نايا ريفيرا

متابعة بتجــــــــــرد: أشار تقرير لموقع Paris Match الفرنسي إلى أن الباحثين عن الممثلة الأميركية نايا ريفيرا توصلوا إلى الخاتمة التي توقعها الكثيرون. وذكر في هذا السياق ما أعلنته الشرطة الأميركية في بيان لها حيث تبين أنه تم العثور على جثة نجمة Glee في بحيرة بيرو في شمال لوس أنجليس بعد مرور 5 أيام على بدء عمليات البحث.

ونقل موقع TMZ عن مصدر في الشرطة قوله إن الأخيرة، 33 عاماً، توفيت في ظروف لا تزال غامضة، فيما ترجح المعطيات أن تكون حادثة الغرق غير مدبرة.

ويذكر أن الممثلة توجهت إلى المكان من أجل تمضية بضعة ساعات مع ابنها جوزي، 4 سنوات، واستأجرت لهذه الغاية قارباً. وفيما بعد تم العثور على الطفل بمفرده في القارب. وقال إن والدته ذهبت لتسبح ولم تعد أبداً.

وبدت الأيام الأخيرة عصيبة جداً بالنسبة إلى عائلة نايا. وتوجهت والدتها يولاندا ووالدها جورج وشقيقتها نيكايلا وشقيقها مايكل إلى البحيرة. كما حضر زوجها السابق رايان جورسي الذي انفصل عنها في العام 2018. وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لوالدتها وهي تنهار على ضفة البحيرة بعد إعلان الخبر.