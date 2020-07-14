في صورة قديمة – شاكيرا بملامح عربية قبل التغيير

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة الكولومبية لبنانية الأصل شاكيرا وظهرت فيها بملامحها الطبيعية وبشعر أسود قبل أن تحدث أي تغيير على شكلها.

وتبين أن الصورة التقطت لها في أيام مراهقتها وركزت الكثير من التعليقات على المقارنة بين شكلها في الماضي وذلك الحالي. ورأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً فيما اعتبر آخرون أن عمليات التجميل جعلتها تبدو وكأنها شخص آخر وأفقدتها ملامحها العربية.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الانظار في السنوات الماضية بخسارتها الوزن. وفي هذا السياق أشارت مدربتها الخاصة في حديث صحافي أدلت به في وقت سابق إلى أنها تتبع نظاماً غذئياً غنياً بالبروتينات مع الإشارة إلى انها تركز على تناول الاطعمة المشوية والخضار مع القليل من النشويات.

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كما قالت إن النجمة تأكل السمك المشوي يومياً وتضيف إلى برنامجها وجبتين خفيفتين تحتويان على الفاكهة. وأضافت أنها تتناول بعض أنواع الحساء الصحية قليلة السعرات الحرارية في فترة ما بعد الظهر.

ويذكر أن الفنانة اعتذرت من جمهورها الألماني أخيراً بعد إلغائها حفلاً كان من المقرر إقامته في كولن بسبب ألم في حبالها الصوتية.