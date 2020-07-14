ليدي غاغا تصبح الوجه الإعلاني لهذه الماركة العالمية ورسالة: “كوني على طبيعتك!”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت دار فالنتينو عن تعاونها مع لايدي غاغا في عطرها الجديد الذي يحمل رسالة النجمة: “كن على طبيعتك، تقبّل نفسك وأحبّها ولا تتنازل أبداً عن أحلامك”.

صُمِّم عطر Voce Viva من Valentino لينشر رسالةً سامية حول العالم، حيث يدعو الجميع إلى التأثير بالآخرين وإلهامهم وإلى عيش أحلامهم. يعكس عطر Voce Viva مبادئ الاندماج والتفرّد التي لطالما اشتهرت بها الدار، مجسّداً أحد الأوجه الأكثر شاعرية لدى المرأة.

سعياً منها لحثّ الجميع على التعبير عن أحلامهم وعيشها بكلّ جرأة، يسرّ Valentino الإعلان عن اختيار لايدي غاغا وجهاً للعطر الجديد. فقد أثبتت هذه النجمة أنّها واحدة من أعظم الأصوات على الساحة الموسيقية العصرية، لاسيما وأنّها أول فنانة تنال جوائز أوسكار وغرامي وبافتا وغولدن غلوب في السنة نفسها تقديراً لأدائها المذهل في فيلم A Star is Born.

ولا يخفى على أحد أنّ لايدي غاغا استطاعت التأثير في الملايين حول العالم على مدى أكثر من عشر سنوات، مما يجعلها صوت جيل كامل بامتياز. ومع Valentino، لا تكتفي المغنية بمشاركة جذورها الإيطالية فلطالما شكّلت لايدي غاغا رمزاً لاحترام التفرّد حيث أنها تدعو كل شخص ليعثر على مكانته في المجتمع، وهذه قيم تتشاركها بالتأكيد مع Valentino.

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“لايدي غاغا مثال يُحتذى به في الحرية والوعي بالذات ونقاوة القلب. ولا شكّ في أنّ مشاركتها في هذه الحملة ترتقي بالقوة الرمزية للمشروع إلى مستوى آخر، فهي أيقونة جيل بأكمله. وبطبيعة الحال، تتشارك الليدي غاغا ومجتمع Valentino الرسالة نفسها المتمحورة حول الحرية والشغف بالفنّ والوعي بالذات والمساواة. وأنا أفتخر بمشاركتها في هذا المشروع”، وفق قول بييرباولو بيتشولي.

ومن المرتقب أن يُرفَع الستار عن الحملة الإعلانية لعطر Voce Viva في ايلول (سبتمبر) 2020، بالتزامن مع طرح العطر الجديد في كافة أنحاء العالم.