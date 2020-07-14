العثور على جثة نايا ريفيرا.. "زورق" يكتب نهاية بطلة "جلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون في الولايات المتحدة إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا إحدى بطلات مسلسل "جلي" الشهير.

وأكد قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، في مؤتمر صحفي على ضفة بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس: "نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا".

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا (33 عاما)، التي اختفت منذ يوم الأربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس مع ابنها جوزي، 4 سنوات، الذي عثر عليه سالما.



وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات لا تشتبه في وقوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفا أن الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء تشريح والتعرف على الهوية رسميا عبر سجلات الأسنان.

وجدير بالذكر أن نايا ريفيرا هي ممثلة ومطربة وعارضة أزياء أمريكية، من مواليد 1987، وانطلقت رحلتها مع عالم الفن منذ طفولتها، فبدأت بالمشاركة في الإعلانات، ثم قامت بعدها بالاشتراك في المسلسلات التلفزيونية والأفلام.