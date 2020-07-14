جوزيف عطية يتمنى الغناء مع ماجد المهندس وحسين الجسمي وبلقيس

فاجأ النجم اللبناني جوزيف عطية، خلال مقابلة له على إذاعة “مكس اف ام” السعودية، مع المذيع بسام عبدالله، بالاعلان عن تجهيزه لأغنيتين خليجيتين رومانسيتين تختلفان عن أغنيته الجديدة “خط أحمر”.

وشكر “عطية” صنّاع أغنية “خط أحمر” خاصة أنها أخذت منه وقتًا طويلاً لإتقان اللهجة.

وشهد اللقاء أيضًا، غناء شقيقة جوزيف عطية “سيلين” معه لأول مرة، أغنية “خط أحمر”، حيث كان هذا أول ديو غنائي لها على الهواء مع شقيقها.

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وأكد جوزيف، أنه يتمنى أن يجمعه عمل فني مع فنان العرب محمد عبده، كما ابدى رغبته في الغناء مع ماجد المهندس وحسين الجسمي وبلقيس فتحي، لحبه لأصواتهم وأغانيهم.

وختم جوزيف حديثه متمنياً أن يخوض تجربة التمثيل يوماً ما، وهو ينتظر الوقت المناسب والفرصة المناسبة للدخول في مجال التمثيل.

يذكر بأن برنامج “تحدي قاعدة 6 ثواني” الذي يعرض على إذاعة مكس اف ام السعودية بتقديم بسام عبدالله، ومبارك الدوسري كمعد ومنتج تنفيذي.