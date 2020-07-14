هاني سلامة يعود "تحت تهديد السلاح"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







بعد غياب دام تسع سنوات عن السينما يعود الفنان المصري هاني سلامة من خلال فيلم "تحت تهديد السلاح". العمل من تأليف أيمن بهجت قمر والمخرج ماندو العدل ليبدأ تصوير العمل قريباً.

وكثف سلامة في السنوات الأخيرة أعماله الدرامية بعيدا عن السينما، فظهر العام 2013 بمسلسل "الداعية" وظل مختفياً حتى العام 2016 حينما قدم مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ومنذ العام 2017 حافظ الفنان المصري على وجوده بشكل دائم في المواسم الرمضانية، فقدم العام 2017 مسلسل "طاقة نور"، ثم "فوق السحاب"، العام الذي يليه وأخيراً "قمر هادي" العام 2019.

ونالت أعمال هاني سلامة السينمائية هجوماً شديداً بسبب جرأة مواضيعها وبعض مشاهدها، مثل "واحد صحيح"، "الريس عمر حرب"، "خيانة مشروعة"، لكنه في السنوات التالية نجح في جذب فئة الجمهور المحافظ من خلال أعماله الدرامية.

أما المسلسل الجديد فسيشارك سلامة البطولة كل من عمرو عبد الجليل، غادة عادل، ياسمين رئيس، وبيومي فؤاد.

