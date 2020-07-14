شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تستأنف تصوير "خيط حرير" اليوم بعد توقف أربعة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة مى عز الدين، تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير" اليوم الثلاثاء، بعد توقف 4 أشهر، حيث أوقف صناعه التصوير فى شهر مارس الماضى، وخرج من العرض فى شهررمضان بسبب ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء منه فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ليتم تأجيله على أن يتم تحديد موعد عرضه بعد الانتهاء من تصويره.

وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.



مى عز الدين

مسلسل خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلاً من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

وكان آخر أعمال مى عز الدين فى رمضان الماضى مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.