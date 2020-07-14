خاص- نيقولا معوض يستأنف تصوير “خيط حرير” في مصر

بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، يستأنف النجم اللبناني نيقولا معوض اليوم تصوير مسلسل “خيط حرير” انتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر، بطولة النجمة مي عز الدين، نيقولا معوض ونخبة من الممثلين.

المسلسل، كان قد أنطلق تصويره أواخر شباط الفائت، إلا ان الشركة أوقفت التصوير بسبب كورونا، فلم يلحق صنّاع العمل بالشهر الفضيل فخرج من المنافسة الرمضانية لعام 2020.

وكان نيقولا معوض قد عبّر لموقعنا في وقت سابق عن حماسه الشديد لمعاودة التصوير خاصة انه كان مستمتعاً بالعمل الى جانب النجمة مي عز الدين والمخرج ابراهيم فخر ومع شركة سينرجي في تعاون ثانٍ بينهما.

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نذكر أن نيقولا معوض كان قد زار لبنان في الأيام السابقة بعد فتح المطار بين بيروت والقاهرة ومكث أربعة أيام ثم عاد الى مصر ليستكمل تصوير مسلسله الجديد.

من جهة أخرى، وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “العودة” في عرضه الأول على Mbc4، ثم عرضه خلال شهر رمضان المبارك عبر الـLbci، بدأت محطة Mbc1 عرض المسلسل عبر شاشاتها يوم الأحد الفائت.

المسلسل الذي يضمّ نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، استطاع أن يشكل حالة درامية في السوق العربي، محققاً أصداءً كبيرة، وهو بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، وسام فارس، ايهاب شعبان، رودريغ سليمان، إيلي متري، ليزا دبس، ريم خوري، أسعد رشدان، نغم ابو شديد وغيرهم، تأليف رائد أبو عجرم، معالجة درامية لطارق سويد، إخراج إيلي السمعان، وإنتاج Eagle Films وMbc Studios..