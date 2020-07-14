شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام .. سعد لمجرد يطرح "عدى الكلام" باللهجة المصرية .. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب المغربى سعد لمجرد تأجيل طرح أغنية "عدى الكلام" إلى غدا الأربعاء والذى يطرحها باللهجة المصرية وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعمية، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما.

وكان من المفترض أن يطرح الأغنية اليوم ولكن أوضح أنه تم تأجيلها بسبب الظروف التى يمر بها العالم العربى من فقدان أرواح عزيزة مثل الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود رضا مؤسس الرقص الشعبى فى مصر وغيرهم .

وكتب المطرب سعد لمجرد مؤخرا عبر خاصية "الأستورى" على انستجرام، "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى واجعل مثواها الجنة".

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر لمجرد على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه The Greatest showman، بزى لاعبين السيرك، والأغنية مصرية الصنع، إذ أنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعي من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد ان حققت اغنيته "انت معلم " ما يقارب من المليار مشاهدة على اليوتيوب، تم تصوير الاغنية الجديدة "عدى الكلام" بـ سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد اكشن والعاب السيرك المتنوعة.

الاغنية قام باخراجها المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من اصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان اوروبية.