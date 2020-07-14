شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامها بعلاقة مع ويل سميث..مارجوت روبي تتجول بالشورت والكمامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم النجمة العالمية مارجوت روبي Twitter خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث شكك رواد تويتر في ما إذا كانت قد تورطت عاطفيًا مع ويل سميث في الماضي، أثناء خلافه مع زوجته.



مارجوت روبي

لكن مارجوت روبي لم تعلق علي الأمر ولم تبدو متوترة عندما ظهرت بالقرب من مبنى مكاتب في سانتا مونيكا أمس الأحد.



مارجوت روبي تريند علي توتير

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مارجوت روبي و ويل سميث علي السجادة الحمراء

وارتدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا تيشيرت ابيض، هوت شورت جينز، ولم تتخلي عن الكمامة حتى لا تتعرض للإصابة بفيروس كورونا، والمنتشر بشكل لا يصدق في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام النجمة العالمية مارجوت روبي لدور البطولة في الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة Pirates of the Caribbean، بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنتجة للفيلم.

ووفقاًً لصحيفة ew فإن النجمة العالمية أصبحت قائدة لفيلم قراصنة الكاريبي الجديد، على أن تكتب سيناريو الفيلم كريستينا هودسون، التي شاركت روبي في كتابة فيلمها السباق Birds of Prey، الذي أنتجه شركة ديزني الشهيرة.