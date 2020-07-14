بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تستمتع بعطلتها الصيفية​ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إيمان العاصي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "العاصي" في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية.

وكانت إيمان العاصي، قد أعلنت مؤخرًا عن تعافيها من فيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها بـ"إنستجرام"

وقالت: "اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعي إيجابية يوم الوقفة آخر يوم رمضان، وبعدها عملت تحليل تبع وزارة الصحة طلع سلبي، وده كان يوم 29 مايو، وبعدها عملت 3 تحاليل طلعوا سلبي".

وأضافت: "في الفترة دي، كلمت كل أهلي وكل الناس اللي خالطتهم عشان يعملوا نتيجة التحليل والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، طبعًا أهم تحليل

بالنسبة لي التحليل اللي تبع وزارة الصحة.. أنا فضلت عازلة نفسي لمدة 15 يومًا، لأن التحليل تأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وأنا عشت فترة رهيبة من الضغط العصبي".

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