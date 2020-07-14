انتهاء "دوبلاج" فيلم "الحارث" لأحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
أعلن الفنان علي الطيب، انتهاء عمليات الدوبلاج الخاصة بفيلمه السينمائي الجديد "الحارث"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الأيام القادمة.
ونشر الطيب، صورة له من داخل الاستوديو، وعلق : "تم بحمد الله الإنتهاء من فيلم الحارث، آخر يوم في الدوبلاج".
وأضاف : "انتظروا التريلر الرسمي لفيلم الحارث، خلال أيام، بإذن الله هتشوفوا حاجة هتعجبكم".
فيلم"الحارث" من إخراج محمد نادر، بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، محمود الليثي، وعلي الطيب، وعدد من الفنانين.
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