صور| هند صبري:" الأشياء التي تثير حماسك ليست عبثية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية هند صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة صيفية من أحد الأماكن الساحلية، وعلقت :" الأشياء التي تثير حماسك ليست عبثية. كلها متصلة بهدفك في الحياة فاتبعها".

وعرض لهند صبري، مؤخرًا فيلم "نورا تحلم"، عبر شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس".

فيلم "نورا تحلم"، حائز على الجائزة الكبرى بمهرجان قرطاج السينمائي في نوفمبر الماضي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الشائكة والمحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم كادحة من وسط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها.