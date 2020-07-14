محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة التونسية هند صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة صيفية من أحد الأماكن الساحلية، وعلقت :" الأشياء التي تثير حماسك ليست عبثية. كلها متصلة بهدفك في الحياة فاتبعها".
وعرض لهند صبري، مؤخرًا فيلم "نورا تحلم"، عبر شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس".
فيلم "نورا تحلم"، حائز على الجائزة الكبرى بمهرجان قرطاج السينمائي في نوفمبر الماضي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الشائكة والمحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم كادحة من وسط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| هند صبري:" الأشياء التي تثير حماسك ليست عبثية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.