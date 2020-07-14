أحمد السعدني يوجه رسالة لنبيل الحلفاوي.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان أحمد السعدني رسالة للفنان نبيل الحلفاوي، بعد ما أعلن الأخير عن عدم تحمسه للعمل، وأنه يمر بظروف تمنعه من الخروج من المنزل.
وكتب "السعدني" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"يا حبيبي خير إن شاء الله وحتتعدل وحتمتعنا بفنك قريب إن شاء الله".
ورد الفنان على تغريدة الفنان أحمد السعدني، قائلًا :"حبيبي يا أحمد وحشتوني جدا، ولكن مش قادر أسيب البيت".
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" لأول مرة منذ بدأت مشواري الفني أجدني غير مقبل على العمل.. رغم جودة النص وحبي لدوري".
وأضاف الحلفاوي :" المناخ خانق بقيود وقلق وتوتر وانشغال بغير معايشة العمل الفني، إلى جانب ظروف خاصة تجعل وجودي في المنزل ضرورة حيوية، من أسوأ فترات حياتي.. ولكني أحمد الله في كل لحظة لا أمر فيها بالأكثر سوءا".
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