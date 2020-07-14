بسمة بوسيل بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. وظهرت بسمة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس بيضاء اللون. كانت بسمة بوسيل قد عادت مؤخرًا للساحة الفنية، وطرحت أغنية "إيلا راح الغالي"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

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