ريال مدريد يتقدم بثقة نحو تحقيق لقب الليغا

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وفاز ريال مدريد المتصدر بصعوبة 2-1 على غرناطة ليحقق فوزه التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، ويصبح على أعتاب التتويج باللقب.
واستعاد فريق المدرب زين الدين زيدان فارق النقاط الأربع مع برشلونة صاحب المركز الثاني.
وسيضمن ريال مدريد التتويج باللقب لأول مرة منذ 2017 إذا فاز على فياريال، الخميس المقبل، أو إذا تفوق على ليغانيس في الجولة الأخيرة.
وتقدم الفرنسي فيرلان ميندي مدافع ريال مدريد بالهدف الأول بعدما أطلق تسديدة هائلة من زاوية ضيقة في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله الهداف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 16.
وقلص داروين ماتشيس الفارق لغرناطة في الدقيقة 50، بينما تألق تيبو كورتوا حارس ريال وأنقذ محاولة من المهاجم أنتونين قرب النهاية كما أجاد القائد سيرخيو راموس في إبعاد تسديدة رامون عزيز من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة.
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