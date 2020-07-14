كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نهى عابدين: لم أستخدم قرار الاعتزال من أجل الدعاية أو الشهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفنانة نهى عابدين عن قرار اعتزالها قبل ان تتراجع عنه مؤخرًا قائلة إنها كانت مضغوطة في تلك الفترة، وبحاجة إلى استراحة، مؤكدة أنها لم تستخدم قرار الاعتزال من أجل الدعاية أو الشهرة.

أوضحت في تصريحات إعلامية أنها لا ترغب في الحديث عن ذلك الأمر في الوقت الحالي، خاصة أن قرار الاعتزال اتخذته بنفسها وكذلك قرار العودة، في ظل ما تعلمته خلال الشهرين الماضيين.

ولفتت إلى أنها شعرت بالدعم الكبير من قبل الجمهور وكذلك صناع الأعمال الفنية، الذين رفضوا قرارها وطالبوها بإعادة التفكير، كما جاءتها عروض عدة رغم قرارها.