جنيفر لوبيز تستعرض رشاقتها مع مدربها على الشاطئ.. صور

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رنا صلاح الدين - جينيفر لوبيز
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز وهي تحافظ على رشاقتها بالتمارين مع مدربها علي شاطئ ميامي في فلوريدا، حيث ظهرت وهي ترتدي كمامة ملونة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.
ومن جانبه نشر موقع الديلي ميل، صور للنجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، وهي ترتدي ملابس رياضية وتقوم دراجة لتقوية عضلات البطن وشد الأرداف وعضلات الفخذين.
جينيفر لوبيز
ومن جانب آخر أثارت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حماس كل محبيها ومعجبيها من شتى أنحاء العالم، وذلك بالكشف عن عدد من الصور التي جمعتها بواحد من أهم نجوم الغناء في العالم ونشرت النجمة العالمية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام"، والتى تضم أكثر من 125 مليون شخص، عدد من الصور التي جمعتها بالنجم العالمي مالوما.
جينيفر لوبيز
وظهر أيضا مجموعة من الصور للنجمة العالمية، وهي تجري جلسات عمل مكثفة تجمع النجمين ، وعلقت جينيفر لوبيز علي الصورة فكتبت : هل أنتم مستعدين؟" وهو ما يدل أن النجمين يستعدان لتفكير مفاجأة كبيرة و طرح عمل فني مميز شيكون محط تركيز كل المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم.
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