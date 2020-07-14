شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء يقابل كندة علوش فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد علاء الشهير بـ"جامايكا" إلى أسرة حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والتى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش والمقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تعد هذه الحكاية الرابعة فى العمل المقرر استكمال عرض حكاياته على قناة dmc خلال الفترة المقبلة.

حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين الشباب، وكان مقررتصويرها قبل شهر رمضان الماضى إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا أجبرت صناعها على تأجيل تصويرها خاصة وأن قناة dmc المتعاقدة على المسلسل اكتفت بعرض أول حكايتين فقط قبل شهررمضان وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

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محمد علاء

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يذكر أن محمد علاء برز فى شهر رمضان الماضى من خلال شخصية "ياسر" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامى، كما يستعد علاء لتصوير دوره فى فيلم "قمر 14" مع المنتج أحمد السبكى وإخراج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أمينة خليل، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور.