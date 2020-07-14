شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة سارة وفيق: فيلم "مش أنا " لا يستطيع اللحاق بسباق عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه من الصعب اللحاق بموسم عيد الأضحى المقبل خاصة أن فريق العمل مازال يواصل التصوير داخل مدينة الإنتاج الاعلامى، من بطولة النجم تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى، حيث يتبقى أيام قليلة وينتهى أبطاله من تصويره وبعدها يدخل في مراحل المونتاج حتى يكون جاهز للعرض .

يشار إلى أن الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا .

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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يشارك في البطولة الفنانة الكدوانى وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق. حلا شيحة والتي تعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب، ويشارك أيضًا،

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.