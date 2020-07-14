صور| حلا شيحة بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حلا شيحة صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. وظهرت حلا في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت :"يوم جديد". يذكر أن، حلا شيحة، شاركت في دراما رمضان المنقضي، بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا وعبير صبري وسلوى عثمان وخالد سرحان وخالد أنور وهنادي مهنا وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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