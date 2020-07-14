فيديو| سيرين عبدالنور تتعرض لموقف كوميدي في المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين في الفيديو وهي تقدم وصفة جديدة لطهي المكرونة، ليدخل ابنها الأصغر "كريستيانو" إلى المطبخ و ويضعها في موقف كوميدي ويأكل الخيار، وتضحك سيرين قائلة: "وكريستيانو أكل الخيارة، يلا روح عند تيتة".

يذكر أن سيرين عبد النور قدمت خلال شهر رمضان 2020 برنامج "سهرانين معكم بالبيت" بمشاركة أحمد فهمي، وعرض عبر قناة MBC.

وكان من المقرر أن تشارك سيرين في رمضان الماضي بمسلسل "دانتيل"، لكن توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، من بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.