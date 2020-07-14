نبيلة عبيد تصدر كتاب يرصد حياتها السينمائية قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عن إصدار كتاب يرصد حياتها السينمائية، خلال الأيام المقبلة.
وكتبت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "كتاب عن سينما نبيلة عبيد، واستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية.. بقلم الكاتب والباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، مفاجأة هتعجبكم، انتظروه قريباً".
يذكر أن، نبيلة عبيد، شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سكر زيادة ".
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