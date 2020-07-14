محمد صبحي :"أحترم كل تجعيدة في وجهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان محمد صبحي عن تقدم العمر، وأن كل عمر له حكاية وميزة، كما أنه لا يخجل من تجاعيد وجهه وتغير ملامحه.

ونشر الفنان محمد صبحي صورة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق :"لا أخجل من عمري، وأحترم كل تجعيدة في وجهي، فكل تغير في ملامحي له طعمه لأنه من عند الله، وكل سن وله حكايته وما يميزه".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد صبحي كانت مسرحية "خيبتنا" التي تتناولت أحداث الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي، وتدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيه صبحي ‏شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات‎.‎