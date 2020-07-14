تراند اليوم : نبيل الحلفاوي في رسالة صادمة: من أسوأ فترات حياتي

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن الظروف التي يمر بها من ضغوط نفسية بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على العمل وجعلت الكثيرين مُقيدون بالعديد من الالتزامات من أجل السلامة.

وقال الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: “لأول مرة منذ بدأت مشواري الفني أجدني غير مقبل على العمل.. رغم جودة النص وحبي لدوري..المناخ خانق بقيود وقلق وتوتر وانشغال بغير معايشة العمل الفني”.

وأضاف الحلفاوي: “إلى جانب ظروف خاصة تجعل وجودي في المنزل ضرورة حيوية، من أسوأ فترات حياتي.. ولكني أحمد الله في كل لحظة لا أمر فيها بالأكثر سوءا”.

وبدأ الفنان نبيل الحلفاوي استكمال تصوير مسلسل “القاهرة كابول” المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021 وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه في رمضان 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.