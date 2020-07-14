تراند اليوم : نقيب الممثلين يهدد صناع فيلم “زنزانة 7” بسبب عمر كمال

انضم الفنان عمر كمال لفيلم “زنزانة 7″، ليظهر بدور ضيف شرف في العمل كأحد المساجين، حيث نشر كمال بعض كواليس التصوير التي جمعته بالفنان أحمد زاهر، ليعرب عن سعادته وتحمسه لتجربته التمثيلية الأولى.

وعلق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على هذا الأمر في ظل عدم حصول كمال على التصاريح اللازمة.

واضاف زكي إلى أنه لا يوافق على تمثيل عمر كمال لعدم حصوله على التصاريح من نقابة المهن التمثيلية، قائلًا: “لو اتضح أن عمر كمال شغال في الفيلم هوقف تراخيصه”، مؤكدًا أنه لن يسمح له أو لغيره بتخطي قوانين النقابة.

وأضاف أشرف زكي أنه من المستحيل أن يعقد عمر كمال تصالح مع نقابة المهن التمثيلية للظهور في أعمال كممثل فيما بعد.

وفيلم “زنزانة 7” يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم محمد التهامي، أحمد زاهر، عبير صبربي، منة فضالي، نضال الشافعي، مدحت تيخة، مايا مصري، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.