تراند اليوم : الجمهور يشتاق لرزان المغربي – إتفرج

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

كتبت رزان على الصورة قائلة: “يجب عليك التمرين بغض النظر عما إذا كان باللون الأسود أو الأبيض”.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

– قمر يا رزان

– شكلك حلو في كل حاجه

– وحشتينا

يذكر ان آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر، وقد كشفت الإعلامية رازان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.