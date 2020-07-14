شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام ممثل ومؤلف فى مسلسل "طلقتك نفسى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان أحمد عصام تصوير مسلسله الجديد "طلقتك نفسي" الذى يخوض فيه تجربة التأليف الدرامى لأول مرة، حيث يتميز بطابع كوميدي وإجتماعي مكون من 30 حلقة منفصلة، ولكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع وظاهرة الطلاق التي انتشرت كثيراً في وقتنا الحالي.

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهي "انت طالق" لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

مسلسل "طلقتك نفسي" يشارك فى بطولته عدد من النجوم الشباب منهم هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى. كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبروعايدة رياض وآخرون. أخرج العمل محمد النقلي وأنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.

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يذكر ان الفنان أحمد عصام صنع اسم كبير فى عالم الألعاب النارية حيث شارك فى إفتتاح العديد من الأحداث الرياضية والفنية فى مصر والعالم العربى، وبدء مشواره الفنى فى التمثيل فى فيلم " نورعينى " مع الفنان تامر حسنى ثم انطلق فى عالم التمثيل وشارك السقا فى مسلسل "خطوط حمراء"، ثم من أدواره المميزة والتى حققت نجاحا كبيرا مشاركته فى مسلسل " ولى العهد " مع حمادة هلال.

حيث جسد شخصية محامٍ يدعى "رمزى" وتعرض لعدد من المواقف المثيرة خلال السياق الدرامى لأحداث المسلسل، من بطولة حمادة هلال، وعلا غانم، ولوسى، وإدوارد، وريم البارودى، ومى سليم، وياسر جلال، وانتصار، وحجاج عبد العظيم، وكريم أبو زيد، وأمنية خليل، ومحمد إسماعيل عبد الحافظ، طارق صبرى، من إنتاج شركة برودكشن للإنتاج الفنى ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلى.